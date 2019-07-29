تمكنت أجهزة الرقابة الإدارية من ضبط 3 قيادات في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، لاتهامهم باختلاس مبالغ مالية من أموال الشركة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم، أنها ألقت القبض على كل من "مدير الشئون التجارية، وأمين الخزينة، ومُحصل مالي" بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة القليوبية، فرع شبرا الخيمة، وذلك لاختلاسهم مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال الشركة، من خلال التزوير في المستندات ودفاتر إيصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمباني.

وأكدت أن ضبط المذكورين، يأتي في إطار ملاحقة الفاسدين خاصة أرباب العُهد.