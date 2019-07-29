"الزراعة" تطمئن المواطنين: "اللحوم المستوردة آمنة"

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن اللحوم المستوردة من جانب الحكومة، سواء كانت مبردة أو مجمدة آمنة، حيث تُفحص من جانب وزارتي الزراعة والصحة للتأكد من سلامتها.

وأضاف القرش، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه يُجرى توفير لجان بيطرية في أماكن الذبح، والتنسيق مع بعض المراكز الإسلامية في الدول التي تستورد منها الحكومة، للتأكد من إتباع الطريقة الإسلامية في الذبح.

وتابع، أنه يُجرى التأكد من سلامة الرؤوس الحية، باتباع إجراءات الحجر الصحي المنصوص عليها، وذلك للتأكد من خلوها من الأمراض.