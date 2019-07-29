أخبار ماتفوتكش| السيسي يهنئ شباب اليد.. وصرف رواتب أغسطس قبل عيد الأضحى

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

السيسي يهنئ منتخب اليد لحصوله على البرونزية في بطولة العالم

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب الشباب لكرة اليد؛ لحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم بإسبانيا، وأشاد الرئيس بالأداء الرفيع لكل أعضاء المنتخب بقيادة جهازه الفني الوطني، قائلا: "جسدوا نموذجاً لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته على تحقيق الإنجازات".

"المالية": صرف رواتب أغسطس قبل عيد الأضحى تيسيرا على العاملين بالدولة

جددت وزارة المالية، تأكيدها على أنه سيتم صرف رواتب شهر أغسطس، بما فيها المحولة على البنوك، للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 8 من الشهر نفسه، أي قبل عيد الأضحى، ورواتب سبتمبر اعتبارًا من يوم 15 من الشهر نفسه، ورواتب أكتوبر اعتبارًا من يوم 20 من الشهر نفسه، وأوضحت أنه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مرتبات يوليو بالعلاوات والزيادات المقررة، للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 14 إلى يوم 18 من الشهر نفسه، إلا أن بعض الجهات تأخرت عن هذا الموعد، وقد تم السماح لها بصرف مرتبات هذا الشهر يومي 29 و30 يوليو الجاري.

بلاغ للنائب العام يتهم علاء مبارك بالتضامن مع "الإخوان" ضد الدولة

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، اتهمه فيه بإثارة الرأي العام والتضامن مع الجماعة إلارهابية في هز الثقة بسمعة الدولة، وقال "صبري" لـ"الوطن" إن بلاغه ضد نجل مبارك حمل رقم 2123 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا للفحص والتحقيق.

المتحدث باسم الجيش الليبي: قطعنا طريق الإمداد بين طرابلس و مصراتة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش قطعت طريق الإمداد الرئيسي بين طرابلس ومصراتة، وأضاف المسماري في تصريحات خاصة لقناة " العربية" الإخبارية اليوم الأحد، أنه تم سحب بعض وحدات الجيش من محاور في طرابلس حفاظا على سلامة المدنيين، وأوضح المسماري أن خطة الجيش لدخول العاصمة طرابلس تجري كما هو مخطط.

ترامب يطالب الأمريكيين بالحذر بعد حادث مهرجان الطعام في كاليفورنيا

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حادث إطلاق النار بمهرجان للطعام بكاليفورنيا بالولايات المتحدة، وقال ترامب في تغريدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "سيتم إنفاذ القانون في موقع إطلاق النار في جيلروي، كاليفورنيا"، مضيفا، "تشير التقارير إلى أنه لم يتم القبض على مطلق النار".

إطلاق قمر صناعي "كيوب سات" مصري 100% للفضاء

أكد الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أن مصر أطلقت السبت، قمرا صناعيا من نوع "كيوب سات" لمحطة الفضاء الدولية وسيتم حقن أو وضع القمر في مداره المنتظر الأسبوع المقبل، من المحطة الفضائية الدولية، وقال زهران، في تصريح، أمس، إن هذا القمر صممته وبرمجته واختبرته وصنعته عقول مصرية بنسبة 100% وهو من الأنواع الصغيرة حيث يبلغ وزنه واحد كيلوجرام وعمره الزمني في الفضاء عام واحد وتبلغ تكلفته حوالي 10 ملايين جنيه..موضحا أن الهدف من إطلاقه هو الأغراض البحثية واختبار الأنظمة الفضائية التي تم تصميمها داخل محطة الفضاء المصرية حيث يتيح صورا بدقة 150 مترا تسهم في بعض خطط التنمية للدولة.

المتهمة بحرق طفلة جارتها في أسيوط: تركتها بالفرن حتى تفحمت انتقاما من أمها

"حرقتها انتقاما من والدتها"، بتلك الكلمات اعترفت المتهمة بحرق ابنة جارتها انتقاما منها بتفاصيل جريمتها، التي وقعت أحداثها في قرية ببلاو بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وكان قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، كشف صباح أمس، لغز اختفاء الطفلة "سجي صلاح"، 3 سنوات، من قرية ببلاو بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وتبين أن وراء اختفاء الطفلة جارتها، وذكرت التحريات أن المتهمة استدرجت الطفلة، وحرقتها في "فرن" حتى تفحم جسدها، وأخرجت ما تبقى من الرفات المحترقة داخل إحدى غرف منزلها، انتقاما من والدتها بسبب خلافات الجيرة.

طقس اليوم الإثنين 28 - 7 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر "القاهرة 24 - 36"، "شبين الكوم 24 - 35"، "طنطا 24 - 35"، "دمنهور 25 - 32"، "الإسكندرية 25 - 32".

حلمي ينافس بـ"خيال مآتة" في عيد الأضحى.. وناقد: المنافسة لصالحه

يضع الجمهور الفنان أحمد حلمي في رهان حقيقى خلال منافسته بموسم عيد الأضحى المقبل بفيلم "خيال مآته"، والذى ينافس به في موسم عيد الأضحى المقبل، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "لف ودوران"، والذى حقق حوالي 43 مليون جنيه و277 ألف جنيه بينما حقق فيلم "صنع في مصر" إيرادات 10 مليون و259 ألف جنيه، ومن جانبه قال الناقد محمود قاسم بشأن مشاركة الفنان أحمد حلمي فى منافسة عيد الأضحى، لـ "الوطن"، "مما لاشك فيه أن الفنان أحمد حلمي، يملك قاعدة جماهيرية عريضة، وأن عمله ينتظره الجمهور بصورة كبيرة، ورغم شدة المنافسة إلا أننى أتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات عالية والمنافسة ستكون لصالحه، خاصة أن "حلمى" يتعاون مع المؤلف عبد الرحيم كمال، والمخرج خالد مرعي، ويخرج بعمله بعيد عن المتوقع".

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يصفع الزمالك بالدوري والقمة

أكد الأهلي أحقيته في التتويج بلقب الدوري بالفوز على الزمالك في القمة 118 بهدف نظيف أحرزه علي معلول خلال المباراة التي جمعتهما بستاد برج العرب ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري.