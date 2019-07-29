أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

كما أدى الصلاة على الفقيد الشقيق الأكبر للملك سلمان، الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مكة المكرمة، كان في استقباله أبناء الفقيد كل من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز.

وكان بين المستقبلين الفريق طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن بندر بن عبدالعزيز.