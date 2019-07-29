قالت هداية عبد الله، الطالبة من أوائل الثانوية العامة، إنها استطاعت أن تحقق حلم الصغر في الالتحاق بكلية الطب بعدما أظهرت نتيجة التنسيق قبولها في كلية طب بجامعة قناة السويس: "الكلية واخدة من 98.4% وأنا جايبة 98.8%".

وشكرت الطالبة التي تحدت السرطان، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، الإعلامي وائل الإبراشي على دعمه ومساندته لها منذ البداية: "حضرتك بثيت فيهم النظرة على أنهم يكرموني كنموذج من نماذج الثانوية العامة".

ورد عليها الإبراشي قائلا: "إنتي بتعلمي الناس أنهم ممكن يتفوقوا ويحققوا أحلامهم مهما وضع أمامهم من عقبات"، متابعا: "بتنبأ ليها أنها تكون في مكانة طيبة.. وهتابع معاكي تفوقك".

وأكد والد "هداية" أنه عندما اصطحب ابنته إلى مستشفى 57357 رأى نظرة السعادة في عيون الأطفال لها، وكانت بمثابة أمل وقدوة لهم: "أقسملي أحد الأفراد أنه بعد موضوع هداية، الخير جه للمستشفى".