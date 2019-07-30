كشفت الفنانة شيرين سيف النصر، تفاصيل تعرضها لسرقة مشغولات ذهبية وألماس، من شقتها، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقالت إنها أثناء مشاهدتها مباراة الأهلي مع المقاولون العرب، يوم الأربعاء الماضي، مع صديقتها المقربة، اكتشفت سرقة مشغولاتها الذهبية.

وأضافت "سيف النصر"، أن صديقتها التي سرقت مشغولاتها الذهبية مقربة جدا لها منذ أن كان عمرها 8 سنوات، وكانت صديقتها أخذت منها شنطة بها مصوغات ذهبية على سبيل السُلفة حتى تّخرج بها مع بعض أصدقائها، موضحة أنها عندما قامت صديقتها بإرجاع الشنطة إلى مكانها مرة أخرى أبلغتها أن مشغولاتها الذهبية قد سرقت.

وتابعت، "الخزينة اللي فيها المجوهرات بتاعتي صعبة جدا فتحها، ممكن أقعد 10 دقائق على ما افتحها، المهم دخلت عشان تحط الشنطة مكانها اللي كانت مستلفاها مني وفتحت الخزنة قالتلي إن مشغولات الذهبية الخاصة بي اتسرقت، قولتلها لأ مش معقول قالتلي تعالي بسرعة، روحت جري ملاقتش المجوهرات"، موضحة أنها أبلغت مدير أعمالها في نفس اللحظة من أجل إبلاغ مباحث الجيزة.

وأوضحت أن مدير أعمالها تواصل مع مباحث الجيزة وأبلغهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقتها تقدر بـ 5 مليون جنيه، وبعد ربع ساعة فقط حضرت الشرطة للمنزل، وأخذوا البصمات، ثم أخذوا صديقتها ومدير أعمالها إلى القسم، مضيفة، "تاني يوم لاقينا فيه غويشه من بتوعي اتباعت للجواهرجي اللي صاحبتي بتتعامل معاه، وباعتها بـ 70 ألف جنيه".

واستكملت، "أخذت كمان الألماس بتاعي وعملت عليهم تقليد لنفسها، المهم هي دلوقتي محبوسة على ذمة التحقيق أربع أيام"، مؤكدة أنها كانت تثق بشكل كبير في صديقتها وأعطت لها كلمة السر الخاصة بخزينة المشغولات الذهبية منذ فترة طويلة، كما أن مشغولاتها الذهبية تقدر بـ 5 ملايين جنيه، وليس 20 ألف جنيه، كما كتبت بعض المواقع الإخبارية.

وتابعت، "صحبتي دي كنت بثق فيها جدا معاها باسورد الخزنة، وهي خارجة بليل عاوزه تاخد ذهب تسهر بيه أقولها خدي، لو عاوزه بلطو فرو تخرج بيه بقولها خدي، مش بستخسر فيها حاجة، ودي غلطة بقى"، موضحة أن مشغولاتها الذهبية لم تّعد حتى الآن، وتقوم مباحث الجيزة بعمل حصر لمحلات الذهب التي تتعامل معهم صديقتها.

وأكدت أن مباحث الجيزة أكدت لها أنه لا يوجد كسر في باب الشقة أو باب الخزنة، وأن من قام بسرقة المشغولات الذهبية ليس بغريب عن الأسرة، مضيفة، "الله عليهم بجد، مباحث الجيزة دول حاجة عظيمة، في 48 ساعة وصلوا لأول غويشة ولا حسسوني بأي حاجة، قالولي فقط متخفيش ولا يهمك وخليك مكانك وإحنا هنجبلك مشغولاتك لحد عندك".

واستطردت، "أنا مستعدة للتصالح مع صديقتي وسحب البلاغ المقدم ضدها لو رجعتلي الحاجة بتاعتي، لو مرجعتش الحاجة مش هسحب البلاغ".