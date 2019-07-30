إشادة بالغة من الإعلامي تامر أمين، على إقامة مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديدة ، صباح اليوم الثلاثاء، حيث ذكر أن احتضان العاصمة الإدارية لمؤتمر الشباب السابع به إشارة ودلالة ورسالة في منتهى الأهمية وهي أن المستقبل ملك الشباب.

وأضاف " أمين"، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، :" الشباب يعني بكره، والعاصمة الجديدة يعني بكره، فالشباب الذي يعتبر مستقبل الغد، يلتقي اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي".

"هذه المؤتمرات بحبها، وبستناها بفارغ الصبر"، هكذا علق الإعلامي، على مدى سعادته البالغة بمؤتمرات الشباب، حيث أكد أن هذه المؤتمرات تحدث صلة بين رأس الدولة والشباب.

و يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، والذى سيعقد بحضور 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون كافة فئات الشباب المصري.