أكد الملك محمد السادس، العاهل المغربي، أن المغرب يبقى ثابتا في انخراطه الصادق، في المسار السياسي تحت المظلة الحصرية للأمم المتحدة كما أنه واضح في قناعته المبدئية، بأن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي، حيث إن التحديات الأمنية والتنموية، التي تواجهنا، لا يمكن لأي بلد أن يرفعها بمفرده.

ووجَّه "محمد السادس"، خلال كلمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، بتحقيق تكافؤ الفرص للشعب، ووعد بضخ دماء جديدة في الحكومة، داعيًا إلى ضرورة رفع مستوى الخدمات الأساسية للشعب، ضمن أهداف الحكومة لإضافة لبنة جديدة في إطار التنمية.

وتابع : "الوعي والإيمان بوحدة المصير، وبالرصيد التاريخي والحضاري المشترك، هو الذي يجعلنا نتطلع، بأمل وتفاؤل، للعمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة، إلى الوحدة والتكامل والاندماج".

وواصل: "نحن اليوم أكثر عزما على مواصلة الجهود لاستكمال مسيرة الإصلاح، تمكنا من مواصلة مسيرة البناء المغربي الحديث".