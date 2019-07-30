نجحت أجهزة الأمن في القاهرة في كشف غموض مقتل لواء بالمعاش أعلى سطح عقار في منطقة السلام، تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "عامل" جار المجني عليه.

وقال المتهم في محضر الشرطة بعد إلقاء القبض عليه، إنه نفذ الجريمة، بالاتفاق مع زوجة المجني عليه، وأنه تربطه علاقة غير شرعية بها، وأنهما اتفقا على التخلص من الضحية.

استدعى رجال المباحث، زوجة الضحية، لمناقشتها فيما هو منسوب إليها، ومواجهتها بأقوال المتهم الرئيسي في الواقعة، حيث نفت في التحقيقات معرفتها بالمتهم، وأنكرت صلتها به، ويواصل رجال الشرطة استجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها.

كان الأهالي، عثروا على جثة اللواء "إسماعيل" أعلى سطح العقار، وعثر بجواره على "مرتبة ومخدة ومفك وزرادية"، وتبين أن تلك الأدوات كانت بحوزته خلال تصليحه الدش وقت مباراة القمة بين "الأهلي والزمالك"، واستجوب فريق أمني قرابة 40 أسرة في العقار والعقارات المجاورة من أجل تحديد الأشخاص الذين صعدوا أعلى سطح العقار وقت وجود الضحية، أثناء قيامه بمحاولة ضبط إشارة الريسيفر أثناء المباراة، حتى تم تحديد الجناة وضبطهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم اليوم.

كان رئيس مباحث السلام، تلقى بلاغا مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص، فوق سطح العقار، محل سكنه، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لضابط على المعاش يدعى "إسماعيل. ز"، وتبين إصابته بطعنة في منطقة البطن.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه عثر على جثته أعلى سطح العقار بالطابق الـ13، وبجواره أدوات يبدو أنه كان يستخدمها في إصلاح طبق استقبال الفضائيات.