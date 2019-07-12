توفي "مروض ثعابين"، أمس، إثر تعرضه للدغة ثعبان "كوبرا"، أثناء تقديمه أحد العروض الاستعراضية في كافتيريا بمصيف بمدينة جمصة بمحافظة، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إشارة من مستشفى جمصة المركزي، بوصول محمد رجب الشهاوي، وشهرته "شمشون"، 23 عاما، طالب ومقيم بقرية ميت الصارم التابعة لمركز المنصورة جثة هامدة، إثر لدغة ثعبان "كوبرا" له.

لويزا حكيم تحدد تدابير التعامل مع الكوبرا

لويزا حكيم مروضة الأفاعي بالسيرك القومي، قالت إن "الكوبرا"، من الأفاعي السامة جدا، وأن أي بخ سم منها يكون قاتلا فورا، موضحة أن أي مروض أفاعي محترف لا يتعامل مع "الكوبرا"، في عروضه، لأنها تسبب الموت فورا، ما يشكل خطرا على المدرب أو الجمهور.

وأضافت حكيم، لـ "الوطن"، أن هناك العديد من الأشخاص يستخدمون أفعى "الكوبرا"، بغرض الرزق دون أن يكونوا على علم بأخطارها، فسعرها يقرب ما بين 150 جنيها غير الأنواع الأخرى التي تستخدم في السيرك، والتي يصل ثمنها إلى ما يقرب من 15 ألف جنيه.

وأكدت مروضة الأفاعي أن "الكوبرا" تعني الموت المحتمل، وأن عددا من الأشخاص، الذين يستخدمونها في العمل، يلجأون إلى عدد من الحيل من بينها خياطة فمها أو وضع لاصق عليه حتى لا تتمكن من فتحه، ويستخدمونها في العمل حتى تموت ويشترون غيرها وهكذا، مشيرة إلى أن هذا الموضوع في غاية الخطوة فإذا تمكنت من فتحه ستتسبب في وفاة عدد من الأشخاص.

أما الأنواع الأخرى فيتم تدريبها وترويضها تدريجيا عن طريق اللمس، لأن الأفاعي ليس لها أذن لتسمع بها، وتدريبها على حركات للقيام بها في العروض، موضحا أن أنواع الأفاعي الأخرى في حالة قيامها بأي لدغة من الممكن تدارك الأمر عن طريقة حقنة بسيطة.