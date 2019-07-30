أنيسة حسونة: أوربا بها 500 مركز لعلاج قلب الأطفال

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن العمل الخيري في مصر يؤدي دورا لا يمكن الاستغناء عنه على الإطلاق خاصة في مجال الصحة، مشيرة إلى أن مصر بكل مستشفياتها الخاصة والحكومية والخيرية لا تستطيع أن تتكفل بعلاج الأطفال من الأمراض المتعلقة بالعيوب الخلقية في القلب، وكل ما تستطيع أن تقدمه هذه المستشفيات هو معالجة حوالي ثلث الأطفال المتقدمين للعلاج والثلثين المتبقيين ليس لديهم أدنى فرصة في العلاج.

وأضافت حسونة، خلال حوارها مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "90دقيقة"،المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هذه الإحصائيات تم إحصاؤها بواسطة عدد من المستشارين في وزارة الصحة ووزراء الصحة السابقين وبعض الخبراء الأجانب، مشيرة أنه عند أخذ رأي أحد الخبراء الإيطاليين قال أن أوروبا تحتوي على حوالي 500 مركز لمعالجة قلب الأطفال أما إفريقيا بأكملها لا تحتوي إلا على 5مراكز فقط وأن هذه المشاريع الخيرية التي تقام في مصر هي إنجاز للقارة بأكملها.

وأوضحت حسونة أنه تم إنشاء المبنى الأول من مستشفى الناس الخيري في تخصص العيوب الخلقية لقلب الأطفال لقلة توفر هذا المجال في مصر، لافتة إلى أن استغلال الأطفال المرضى في تمثيل الإعلانات للترويج عن الجمعيات الخيرية أو من أجل تجميع عدد كبير من التبرعات ليس مقبول إطلاقا، لأنه ليس فيه أي نوع من أنواع احترام الكرامة الانسانية، "لأن أصعب حاجة في الدنيا أن تستغل حاجة الانسان حتى لو متعلقة بخير".