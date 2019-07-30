ينطلق، مساء اليوم المؤتمر الوطني السابع للشباب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد على مدار يومين متتالين، بحضور 1500 شاب.

ويبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية في الخامسة مساءً، تستمر لمدة ساعة، ثم يعقبها استراحة قصيرة، لتبدأ في السادسة والنصف الجلسة الأولى من نموذج محاكاة الدولة المصرية، تعقبها الجلسة الثانية من نموذج المحاكاة نفسه، بعد استراحة قصيرة، وتنتهي في العاشرة مساءً.

وتحتضن العاصمة الإدارية لأول مرة مؤتمر الشباب، والذي يقام في فندق "الماسة كابيتال"، حيث تبدأ الجلسة الافتتاحية فيه بحضور السيسي، في قاعة "المسرح" الضخمة التي تضم 1650 مقعد، ومجهزة أحدت معدات الإضاءة والصوت، كما صممت بطرازات حديثة فخمة للغاية.

كما سيقام بها أيضا عدة جلسات، سترككز أحدهم على استعراض مراحل المؤتمرات الوطنية للشباب وبداياتها أيضا.

بينما ستحضن قاعة "مؤتمرات القمة"، نموذج محاكاة الدولة المصرية الذي سيقام مساء اليوم، وتتسع القاعة لـ54 وفدا، بعدد ضخم من المقاعد، ومعدات العمل من الصوت والإضاءة والميكروفونات، بالإضافة إلى قاعة الحفلات، التي تتسع من 300 إلى 900 فرد.

ويعتبر فندق "الماسة كابيتال" من أول المشروعات التي افتتحت في العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديدا بعد 31 شهرا من الإعلان عنها، حيث افتتح في أكتوبر 2017، بالتزامن مع الذكرى الـ44 لنصر أكتوبر.

وأُقيم الفندق على مساحة تقدر بأكثر من 10 فدان، ويحتضن العديد من قاعات المؤتمرات، ومسجد، ومول تجارى، ومنطقة بحيرات، وتم إنشاؤه على طراز وشكل معماري مميز، ليكون أحد العلامات المتفردة في العاصمة الإدارية الجديدة.