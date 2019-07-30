قررت نيابة السلام، حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لـ لواء سابق "فوق السطوح" بالعقار الذي يسكن فيه بالسلام، وقت مباراة القمة 118 بين "الأهلي والزمالك"، بينما لا تزال النيابة تستجوب زوجة المجني عليه للتأكد من مدى علاقتها بالمتهم أم لا، بعدما أدانتها تحريات المباحث بالضلوع في الجريمة نظرًا لوجود علاقة صداقة تربطها بالمتهم، وتفحص النيابة هاتف زوجة الضحية لرصد المكالمات التي أجريت بالمتهم قبل الجريمة.

علاقة آثمة وراء الجريمة

وقال المتهم في محضر الشرطة بعد إلقاء القبض عليه، إنه نفذ الجريمة، بالاتفاق مع زوجة المجني عليه، وأنه تربطه علاقة غير شرعية بها، وأنهما اتفقا على التخلص من الضحية.

استدعى رجال المباحث، زوجة الضحية، لمناقشتها فيما هو منسوب إليها، ومواجهتها بأقوال المتهم الرئيسي في الواقعة، حيث نفت في التحقيقات معرفتها بالمتهم، وأنكرت صلتها به، ويواصل رجال الشرطة استجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها.

وقالت مصادر أمنية، لـ"الوطن"، إن دوافع الجريمة كانت بقصد الانتقام من الضحية، وإن المتهم كان يتربص به وكان ينظره أعلى سطح المنزل بالطابق الـ13 وعندما صعد لتصليح "الدش" فوجئ بهجوم المتهم عليه بسكين كان يخفيها في ملابسه ومزق بطنه بها فسقط المجني عليه على الأرض جثة هامدة.

وأضافت المصادر، أن احتمالية وجود علاقة آثمة تجمع المتهم بزوجة الضحية قائمة رغم رفض الأخيرة معرفتها بالمتهم لكن هناك دلائل تشير إلى وجود علاقة بينهما عن طريق الاتصالات الهاتفية التي جرت بينهما ورصدتها المباحث على هاتف المتهم.

أدوات كشف الجريمة

"مرتبة ومخدة ومفك وزرادية" أدوات عثر عليها بجانب جثة اللواء "إسماعيل" أعلى سطح العقار، تبين أنها كانت بحوزته خلال تصليحه الدش وقت مباراة القمة بين "الأهلي والزمالك"، ساهمت تلك الأدوات في فك طلاسم الجريمة والقبض على المتهمين.

48 ساعة فقط مرت على الجريمة وسرعان ما كشف تفاصيلها رجال المباحث والنيابة العامة بعد استجواب جميع سكان العقار والعقارات المجاورة تمهيدًا لتحديد المتهم بقتله.

خديعة الدش

"ألو الإشارة ظهرت كده".. كانت آخر كلمات نطق بها الضحية قبل الهجوم عليه من قاتليه بحسب مصادر أمنية، حيث كان المجني عليه يقوم بضبط إشارة "الدش" خلال المبارة، وعندما انقطع الاتصال فجأة أسرعت أسرته لتجده جثة هامدة.

تابعت المصادر، أن الفريق الأمني استجوب قرابة 40 أسرة في العقار والعقارات المجاورة من أجل تحديد الأشخاص الذين صعدوا أعلى سطح العقار وقت وجود الضحية، أثناء قيامه بمحاولة ضبط إشارة الريسيفر أثناء المباراة، حتى تم تحديد الجناة وضبطهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم اليوم.

وقالت المصادر، إن الجريمة وقعت بدافع الانتقام من الضحية، وتبين من المعاينة وجود طعن في البطن.

البلاغ

كان رئيس مباحث السلام، تلقى بلاغا مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص، فوق سطح العقار، محل سكنه، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لضابط على المعاش يدعى "إسماعيل. ز"، وتبين إصابته بطعنة في منطقة البطن.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه عثر على جثته أعلى سطح العقار بالطابق الـ13، وبجواره أدوات يبدو أنه كان يستخدمها في إصلاح طبق استقبال الفضائيات.