أصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارا بشأن تنظيم تجارة القطن في الداخل وتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1994.

ونشرت الوقائع المصرية تفاصيل القرار الذي حمل رقم 633 لسنة 2019، والذي جاءت تفاصيله كالتالي: