حدد القانون الجديد للتأمينات والمعاشات الذي أقرّه مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع والمنقضي، حالات الحصول على مبلغ التعويض الإضافي، واشتملت بموجب المادة 31 من القانون على انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة، متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا، وثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ويكون التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة، ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا في 12 شهرا.

ويزداد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% في الحالات الناتجة عن إصابة عمل، ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي حال استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.

ويؤول مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد عاد إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.

يذكر أنّ الفلسفة الأساسية التي يقوم عليها قانون التأمينات والمعاشات الجديد، هو دمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.