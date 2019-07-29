قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن شارع 306 بمساكن شيراتون بالنزهة يضم 19 مشروعا للشباب للأطعمة والمشروبات، مؤكدا أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة بالتوسع في توفير أماكن لائقة ومناسبة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقنين أوضاع عربات المأكولات وإخضاعها للرقابة الصحية حفاظاً على صحة المترددين عليها.

ويأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية الشباب ومشروعاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، دون الإخلال بالقانون وذلك بتوفير مساحة أراضي فضاء وإعدادها لتجميعهم بها مع تحقيق كافة عوامل الأمان لهم ولروادهم، مع توافر اشتراطات الحماية المدنية وعدم التسبب في أي إزعاج للمواطنين أو التأثير على حركة المرور، وكذلك توفير مقاعد لجلوس المترددين ودورات مياه لخدمتهم مع الحفاظ على إطار التنسيق الحضاري لمدينة القاهرة.

وأشار المحافظ إلى أنه أجرى حوار مع أصحاب المشروعات بشارع 306، وعدد من المواطنين مرتادي المكان، والذين أبدوا سعادتهم بالموقع وعلى ما قدمته لهم المحافظة والشركة من تسهيلات لإقامة مشروعاتهم وإدارتها.

وقال أسامة الشافعي رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والادارة التابعة لصندوق تحيا مصر، إن المشروع عبارة عن مجمع وحدات ثابتة ومتنقلة لتقديم الأغذية والمشروبات وبعض الأنشطة الأخرى، وتخطط الشركة لإنشاء 150 شارعا منه على مستوى محافظات الجمهورية، ليكون أكبر ملتقى لمقدمي الأغذية والمشروبات في مصر.