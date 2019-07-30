انتزع شريف العبد، ثاني مصري يصعد قمة جبل إيفرست، إعجاب الحضور، في المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصفق الحضور بحرارة لـ"العبد"، خلال إلقاء كلمته في افتتاح المؤتمر، بعدما تحدث أكد، أن وزنه قبل 10 سنوات، كان زائدًا بحوالي 50 كجم، حيث وصف هذه البداية بأنها كانت "أقل من الصفر".

وأضاف: "أجمل حاجة لما حد يسألني انت منين وأقوله أنا مصري".

ويبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية للرئيس عبدالفتاح السيسي في الخامسة مساءً، ثم يعقبها استراحة صغيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، كما تتضمن الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي - التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الإتحاد الأفريقى لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.