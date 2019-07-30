صفحة الرئيس على "فيس بوك": "الحوار أهم السبل لغد أفضل"

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من صور افتتاحه للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

ونشرت الصفحة، تدوينة، جاء فيها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعلن عن بدء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، في دورته السابعة، والمُقام يومي 30 و31 يوليو، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يقيًنا أن الحوار أهم السبل لغد أفضل، وسعيًا نحو حوار بنَّاء وجاد".

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتقدم "الوطن"، بثًا مباشرًا، لانطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019/2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.