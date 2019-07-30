قال محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن بنك ناصر الاجتماعي وافق على منح قروض وشراء سيارات للصحفيين، بقيمة بدل التدريب والتكنولوجيا البالغ 2100 جنيهًا بنسبة 90% من قيمته على أن يحول البدل للبنك.

وتستعرض "الوطن" شروط وتفاصيل الحصول على القرض وفقًا للآتي:

مدة التمويلات النقدية وتمويل شراء السيارة

- المقدم 20% من قيمة السيارة كحد أدنى.

مدة التقسيط 84 شهرًا كحد أقصى.

- الحظر على السيارة لصالح البنك طوال مدة السداد.

- الالتزام بقيام العميل بالتأمين على حياته لصالح البنك في حال تقديم أي نوع من الضمانات.

الشروط العامة للقرض

- يتم منح التمويل بعائد الائتمان بالبنك وقت تقديم طلب منح التمويل، وكذا وفقًا لنوع الضمانة المقدمة.

- تحصيل نسبة 0.75% مصاريف إدارية من قيمة التمويل نقدًا.

- يتم منح التمويل فور ورود قيمة القسط الشهري من بدرل التكنولوجيا المحول من النقابة، مع تعهد النقابة بتحويله شهريًا.

- الالتزام بنسبة عبء الدين 75% "الاستقطاع من قيمة البدل المحول فعليًا على البنك" ويجوز الاستثناء ليصل عبء الدين لنسبة 90% في حالة تحويل قيمة بدل التكنولوجيا بالكامل، وكذا وجود دخل إضافي وبموافقة مدير الفرع على قبول مصدر دخل آخر.

- تقديم خطاب معتمد من النقابة يفيد عضوية الصحفي في النقابة مع تحديد نوع التمويل المطلوب.

- تقديم ضامن حكومي تتعهد جهة عمله بتحويل مرتبه حال طلب البنك يغطي مرتبه قيمة القسط الشهري أو تقديم زميل صحفي بضمان بدل نقابة الصحفيين، أو تقديم وثيقة مخاطر عدم السداد بكامل المدة والمديونية.

- التعامل من خلال فرع القاهرة.

- منح التمويل بالنظام الفردي بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة لكل حالة على حدة.

- التجديد سنويًا بموافقة الطرفين بموجب خطاب رسمي من النقابة.

- في حال أي تعديل في بنود التعامل سيتم الإبلاغ بهذه التعديلات.