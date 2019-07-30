قال مؤمن موسى عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن العاصمة الإدارية مثال حي على المجهود الكبير المبذول في الإنشاء والتعمير، حيث جرى البدء في نقل الوزارات إليها وهي عبارة عن مناطق أكثر رحابة واتساعا.

وأضاف موسى، خلال تصريحات لفضائية "ten"، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا بالشباب، إذ يُراعى التنوع الجغرافي، حيث يمثل الشباب الذين حضروا المؤتمر وبلغ عددهم 1500 شاب كل محافظات الجمهورية، من مختلف الفئات العمرية والعلمية.

وتابع، أن التواصل بين الرئيس السيسي والشباب معتاد، حيث يريد الاستماع إلى آرائهم، حيث يتعرف أيضًا المتدربون على ملفات الوزارات في مختلف القطاعات.

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.