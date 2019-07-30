مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد وزراء نموذج المحاكاة المصرية، والذي تحدث عن القانون رقم 14 والخاص بعدم ملكية الأجانب في سيناء، حيث رد عليه السيسي: "يا سيادة الوزير القانون ده أنا اللي حطيته وأنا وزير للدفاع عشان أحمي الأرض في سيناء".

وأضاف "السيسي"، خلال حضوره الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة: "لو الدكتور قاعد بيعمل عملية حرجة جدًا لمريض عشان ينجده بفضل الله، وناس حوالين منه عمالة تزعق، لو شاف اللي بيزعقوا دول وساب المريض هيموت، لو هو عارف هو بيعمل إيه هينجد المريض"، وهذا ما تقوم به الدولة.

وأكد الرئيس أن تكلفة إنشاء محطات ثلاثية لإعادة تدوير المياه تُكلف الدولة 70 مليار جنيه، وأي توصية يتم طرحها سواء من خلال المؤتمر الشبابي أو في مقال في الصحف، تُكلف الدولة مليارات من أجل تنفيذها.

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.