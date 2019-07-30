أقسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما تم من إنجازات من جانب الدولة في الفترة الأخيرة رائع جدا وعظيم جدا بالنسبة للوضع الذي كانت مصر عليه من قبل.

جاء ذلك خلال حضوره الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ قال "أقسم بالله ما تحقق رائع جدا وعظيم جدا".

وأضاف "السيسي"، أن القطاعات الحكومية كانت مترهلة، وتم رفع العمل في القطاع الحكومي وتطويره والنهوض به، مستطردًا: "كنت كل ما أخش في قطاع، ألاقي الدنيا صعبة أوي، أمشي في الطريق، ألاقي البيوت كلها طوب أحمر من الخارج، عدا المشروعات التي تنفذها الدولة والمشروعات التي تقوم بها شركات التطوير العقاري".

ووجه حديثه إلى الشباب،: "إحنا في دولة، وبقول للشباب يلا، يلا عشان تيجوا تستلموا وتبقوا معانا ومننا، وتبقوا عارفين الدول بتمشي إزاي وبتتقدم إزاي؟".

وانتهت فعاليات الجلسة الأولى من اليوم الأول من المؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، في العاشرة من مساء اليوم، حيث استمرت لـ5 ساعات متصلة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، شهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، غدا الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.