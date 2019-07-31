معهد القلب ينفي وفاة طبيب بعد عمله لمدة 36 ساعة: قوانيننا لا تسمح

كشف الدكتور محمد أسامة، مدير معهد القلب، حقيقة وفاة طبيب بالمعهد بعد عمله لمدة 36 ساعة متواصلة، حيث ذكر أن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، كون المعهد به 230 طبيبا وليس هناك أي أزمة لكي يستمر طبيب في العمل لمدة 36 ساعة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قوانين العمل بالمستشفى لا تسمح إطلاقًا بأن يعمل أي شخص لمدة هذه الساعات الكثيرة بشكل متواصل.

وأوضح "أسامة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه تم تزويد المعهد مؤخرًا بـ80 طبيبا، وهناك أطباء مقيمون من محافظات أخرى ومن الممكن أن يستمر في المستشفى وينام به ويكمل عمله في اليوم التالي، ولكن لم يحدث أن الطبيب استمر في العمل 36 ساعة.

وأكد مدير معهد القلب، أن الطبيب أحمد المتوفى، متخرج من الدفعة الجديدة، وكان في منتهى الأخلاق والذكاء والأدب، مؤكدًا أن الطبيب استيقظ من النوم مريضًا في منزله بالمحلة الكبرى، وتم نقله على الفور إلى المستشفى بعد دخوله في غيبوبة ونزيف في المخ، مؤكدًا أنه تابع حالته مع أصدقائه لتقديم المساعدة، وكان يجمعنا به كل الاحترام والود.