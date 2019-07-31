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الريال ضد توتنهام

فاز توتنهام الإنجليزي، على نادي ريال مدريد الإسباني، بهدف دون رد، ضمن بطولة كأس أودي الودية، استعدادًا للموسم الجديد.

وسجَّل هدف المباراة الوحيد، الإنجليزي هاري كين، في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

وسيواجه توتنهام اليوم الأربعاء في نهائى البطولة، الفائز من بايرن ميونخ الألماني وفنربخشة التركي، في المواجهة، التي ستقام بينهما بعد قليل.

عاجل.. توتنهام يفوز على ريال مدريد بهدف.. ويصعد لنهائي كأس أودي

بايرن ميونخ

أنهى فريق بايرن ميونخ الألماني الشوط الأول أمام فنربخشة التركي، بخمسة أهداف دون رد، بالمباراة، التي جمعتهما على ملعب اليانز آرينا، في بطولة كأس أودي.

وبدأت المباراة حماسية من جانب فريق بايرن ميونخ، الذي أهدر العديد من الفرص على مجريات اللقاء.

وكانت الفرصة الأولى من خلال تسديدة قوية من ماكس كروس من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى نوير.

نصف نهائي كأس أودي.. بايرن ميونخ يتفوق على فنربخشة بخماسية في الشوط الأول

ضرب فريق بايرن ميونخ الألماني، موعدًا في نهائي كأس أودي مع فريق توتنهام، بعد الفوز الذي حققه الفريق البافاري على فريق فنربخشة بسداسية مقابل هدف، بالمباراة التي انتهى بينهما منذ قليل.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان اليوم الأربعاء، وفقًا لموعد المباراة المحدد من قبل.

كأس أودي.. بايرن يضرب موعدًا مع توتنهام في النهائي بعد سداسية فنربخشة

نرمين الفقي

"هوت شورت" من اللون الأبيض، و"توب" من نفس اللون، هو "اللوك" الذي اختارته نرمين الفقي خلال وجودها في جزيرة ميكونوس باليونان، وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشر صور لها.

بـ"هوت شورت وتان".. نرمين الفقي تنشر صورها في اليونان على "إنستجرام"

وارتدت "الفقي" على تلك الملابس حقيبة صغيرة من اللون البني "كروس"، وحذاء رياضيا أبيض، وتركت شعرها منسدلا، ببشرتها البرونزية بعد حصولها على "التان".