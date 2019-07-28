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مراد باتنا

عرض أحد وكلاء اللاعبين، المغربي مراد باتنا، لاعب فريق الوحدة الإماراتي، على نادي الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال الفترة الانتقالات الحالية.

ويدرس مسؤلو الزمالك، إمكانية ضم اللاعب، خاصة مع اقتراب رحيل المهاجم المغربي خالد بو طيب، لعدم ظهوره بمستوى جيد، علاوة على إصاباته المتكررة، وأخرها التي تعرض لها مع منتخب بلاده خلال المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وينتظر النادي الأبيض تسويق "بوطيب" في البداية، من أجل حسم الراتب الذي يحصل عليه لاعب الوحدة الإماراتي، حيث ستشهد الأيام المقبلة، حسم النادي الأبيض المفاوضات مع اللاعب من عدمه.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أنه في حالة اتفاق شريف إسلام، مدير التعاقدات بالأبيض، مع وكيل المغربي مراد باتنا، سيحضر اللاعب إلى القاهرة لوضع الرتوش النهائية حول التعاقد.

وشدد المصدر على أن التعاقد مع باتنا، سيكون على حساب الثنائي كابونجو كاسونجو والمغربي خالد بوطيب، حيث يفكر الزمالك في إعارة الثنائي، وعدم الإبقاء عليهما داخل الفريق، مع إمكانية البيع النهائي لأي منهما، حال وجود عرض مالي مناسب.

المغربي مراد باتنا معروض على الزمالك.. وموقف "بوطيب" يحسم الصفقة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مراد باتنا للانتقال في الصيف

مباراة كرة اليد اليوم

استطاع شباب منتخب مصر لكرة اليد إبهار العالم بمستوى أكثر من رائع في كأس العالم لليد والتي تستضيفها إسبانيا.

وانتهت مغامرة منتخب شباب اليد في نصف النهائي أمام فرنسا، بعد الهزيمة أمام الديوك بنتيجة 33- 35، في لقاء قدم خلاله لاعبي الفراعنة أداء أكثر من رائع، إلا أن سوء التوفيق كان حليفهم في نهاية المباراة.

وكسب منتخب شباب اليد احترام الجميع، بتحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول من البطولة، بالفوز على منتخبات "أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا، قبل الانتصار على صربيا والنرويج في الأدوار الإقصائية، قبل أن يخسروا في نصف النهائي أمام العملاق الفرنسي بنتيجة 33- 35.

تعرف على كتيبة محاربي شباب منتخب اليد أصحاب إنجاز مونديال إسبانيا