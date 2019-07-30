الأهلي والزمالك على قمة "جوجل تريند"

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الأهلي والزمالك

تحدث رئيس نادي الزمالك عن الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء، مشيرا إلى الإعلان عن 6 أو 7 صفقات في مؤتمر صحفي الأربعاء، وسيتم حسم موقف شيكابالا والإعلان عنه في المؤتمر أيضا.

وعن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، قال، خلال تصريحات تلفزيونية مع برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه سيجلس مع اللجنة الفنية المسؤولة عن اختيار المدرب، "هقعد مع اللجنة الفنية، ونستعرض السير الذاتية واختار المدرب".

رئيس الزمالك: نستعرض السير الذاتية لأكثر من مدير فني.. والإعلان خلال أيام

كشف عماد السيد، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتقل حديثا لصفوف نادي الاتحاد السكندري، عن أسباب خسارة الزمالك لبطولة الدوري هذا الموسم.

وأكد عماد السيد خلال تصريحاته الخاصة لـ" الوطن سبورت"، على أن بطولة الدوري هذا الموسم كانت من حق الزمالك لأنه كان الأفضل، مضيفا: "خسرنا اللقب بسبب تهاوننا وتقصيرنا في العديد من المباريات وبالفعل قصرنا في حق النادي وفي حق نفسنا".

عماد السيد لـ"الوطن سبورت": احنا اللي ضيعنا الدوري.. والأهلى فاز بالمجاملات

قررت إدارة النادي الأهلي تقديم شكاوي رسمية للنائب العام والهيئة الوطنية للإعلام ضد رئيس نادي الزمالك على ما بدر منه بعد مباراة الأهلي والزمالك، مساء الأحد الماضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم.

واعتبرت إدارة الأهلي مداخلة رئيس الزمالك بها إساءات جماعية لعناصر اللعبة وتحريض على الفتنة في الوسط الرياضي.

عاجل.. الأهلي يقدم بلاغا للنائب العام ضد رئيس الزمالك

عزاء فاروق الفيشاوي

​جنبا إلى جنب وقف الشقيقان أحمد وعمر، بصمود من أجل أخذ واجب العزاء في والدهما الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي رحل بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

مسجد الشرطة بالشيخ زايد، هو المكان الذي توافد عليه النجوم لتقديم واجب العزاء، وظهر به أيضا عمر فاروق الفيشاوي، ابن الراحل الأصغر المختفي دائما عن الأنظار، لكنه لم يسلم هذه المرة من كاميرات المصورين.

لفت النظر في عزاء والده.. عمر فاروق الفيشاوي الذي لا يهوى الشهرة

شيرين سيف النصر

رغم الابتعاد عن أضواء الشهرة لفترة طويلة، إلا أن اسمها يتصدر حاليا قائمة محركات البحث وأخبارها محط الأنظار بعدما تعرضت للسرقة على يد صديقتها المقربة، إنها الفنانةشيرين سيف النصر.

بلاغ للشرطة تقدمت به الفنانة شيرين سيف النصر، أمس الأحد، وذلك فور اكتشافها سرقة مجوهرات من غرفة نومها بشقتها التابعة لدائرة قسم الجيزة، مؤكدة عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة وأوضحت في أقوالها هوية المترددين على شقتها، دون اتهام أي شخص.

صديقة عمرها وراء الواقعة.. القصة الكاملة لسرقة الفنانة شيرين سيف النصر

"غويشة وانسيال" حصيلة ما سرقته صديقة الفنانة شيرين سيف النصر من مشغولات الأخيرة الذهبية، بعدما تمكنت من الحصول على مفتاح غرفة نوم سيف النصر منها، قبل فترة، إثر ضائقة مالية مرت بها.

صديقة سيف النصر قالت في اعترافاتها، أمام النيابة، أنها "سرقت شقة صديقتها الكائنة بمنطقة قسم الجيزة، بشكل شرعي، لأنها حصلت على مفتاح غرفة النوم من الفنانة منذ فترة، وفكرت في ذلك لأنها تمر بضائقة مالية، فسرقت كمية من المشغولات الذهبية، أثناء وجودها في الشقة".

"غويشة وانسيال" بـ20 ألف حصيلة مسروقات شقة شيرين سيف النصر