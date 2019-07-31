راضي: "حياة كريمة" ناجحة بكل المقاييس.. ومناقشتها اليوم بمؤتمر الشباب

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مبادرة "حياة كريمة" سوف يكون لها جلسة خاصة اليوم ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب.

وأوضح راضي خلال لقاء مع كاميرا برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن "حياة كريمة" مبادرة رئاسية أطلقت في يناير الماضي، يتفرع منها عدة مبادرات تستهدف الطبقات الفقيرة والقرى الأكثر احتياجًا، خاصة في الصعيد حيث يبلغ عددها 370 قرية ويقطنها حوالي 3 ملايين مواطن.

ووصف راضي مبادرة "حياة كريمة" بأنها مهمة للغاية، حيث تعكس اهتمام الدولة بالمواطن وتهدف للارتقاء بالنواحي المعيشية والبيئية والاجتماعية والصحية ورفع المعاناة عن بعض الأسر وتؤسس للشراكة الفاعلة والناجحة بين الحكومة والمجتمع المدني والتي أثبتت نجاحها بشكل فاعل وقوي جدا ولامستها الأسر الفقيرة، مؤكدًا أنها مبادرة ناجحة بكل المقاييس.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء أمس، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، شهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.