مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضور مؤتمر السابع للشباب الذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال استعراضه المشاريع التي قامت بها الدولة في مجال الإسكان.

وقال "السيسي"، إنه تم إنشاء مدينة المنصورة الجديدة من أجل تطوير المدينة، مضيفا: "بقى أنا في المنصورة وأروح أصيف في الإسكندرية ولا أروح المدينة الجديدة، وبالمناسبة بقى، مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وإحنا بنستعرض الوضع قال لي كل الإسكان اللي اتعمل في المنصورة الجديدة، اتاخدت كلها، الناس مش فقيرة زي ما الناس فاهمة".

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.