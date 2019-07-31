تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب بحضور رئيس الجمهورية

انطلق أمس المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة، وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية للرئيس، في الخامسة مساءً، أعقبها استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

السيسي: "لو الشعب كان رفض الإصلاح الاقتصادي كنت تركت الحكم ومشيت"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان هناك تخوف داخل مؤسسات الدولة قبل اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حيث كانت الدولة متحسسة جدًا من رد الفعل، مضيفًا: "أثناء جلوس الحكومة من أجل الاجتماع حول هل سيتم اتخاذ القرارات أم لا، الكل كان خايف"، وأضاف "السيسي"، خلال حضوره الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة: "آه أنا بقول كان فيه خوف، الكل كان خايف، الكل في التصويت كان خايف، هي مش بلدنا ولا إيه، ونخاف عليها ولا إيه، لو حصل حاجة لا قدر الله كانت هتنهار وتتدمر"، وتابع: "أنا مش بذكي نفسي في النقطة دي، بس أنا قولت للحكومة تجهز، والقرار يتم أخذه، ولو الشعب رفض الإصلاح الاقتصادي الحكومة تقدم استقالتها الخميس، ويوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم الدولة لحد تاني، لنحل مشاكلنا مضبوط لنسبها ونمشي".

ترامب: هناك "إعجاب متبادل" بيني وبين رئيس كوريا الشمالية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وجود إعجاب متبادل بينه وبين كيم جونج، رئيس كوريا الشمالية، وأضاف خلال تصريحات في البيت الأبيض، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" أنه لو فازت منافسته السابقة هيلاري كلينتون عام 2016 في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كانت ستقع حرب كبرى مع كوريا الشمالية، لكن هذا الخطر زال بفضل سياسته.

القصة الكاملة لمظاهرات موسكو.. وحليف بوتين يحذر المعارضة

حذَّر سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو والذي يُعتبر حليفا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نشطاء المعارضة يوم الثلاثاء، بأنه لن يسمح لحركتهم الاحتجاجية بإغراق العاصمة الروسية في الفوضى واتهمهم بالتآمر‭‭‭ ‬‬‬للإخلال بالنظام، يذكر أن الشرطة الروسية كانت قد ألقت القبض على أكثر من ألف شخص في موسكو، يوم السبت، خلال الآونة الأخيرة، ضد معارضين ينتقدون سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت الاحتجاجات اندلعت للمطالبة بالسماح لأعضاء المعارضة بالترشح في الانتخابات المحلية.

عرض كوميكس ساخر عن زيادة البنزين بمؤتمر الشباب.. والسيسي يضحك

شهدت الجلسة الأولى لمحاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر السابع للشباب الذي يُقام في العاصمة الإدارية الجديدة، عرض "كوميكس" ساخر عن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود، وتفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضاحكًا مع الكوميس الساخر، والتي كان منها لقطة من فيلم "شمس الزناتي" للفنان الراحل مصطفى متولي يتضمن تعليق: "مش قادر أحط رجلي على دواسة البنزين يا شيخ عتمان، وآخر من فيلم "الناظر صلاح الدين"، للفنان علاء ولي الدين يقول فيه: "هو كله رفع رفع".

"الإحصاء": المصريون أنفقوا 73.1% من دخلهم فى 2017 على الطعام والشراب.. و2.1% فقط لـ"الترفيه"

نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017، التى كشف عنها النقاب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى مؤتمر أول أمس، خضعت لخلية عمل داخل الجهاز بدأت من أكتوبر 2017 وحتى سبتمبر 2018، حيث تم إجراء عيّنة بحث الدخل والاستهلاك على 26 ألف أسرة، ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية، بحيث تمت زيارة الأسر الخاضعة لعيّنة البحث مرتين (مرة كل ستة أشهر) لرصد معدل الإنفاق بدقة، ووفقاً لمنهجية البحث، التى أعلنها الجهاز فى صدر التقرير الصادر، تضمنت آلية العمل التعرف على متوسط وأنماط الإنفاق الاستهلاكى للفرد والأسر طبقاً للخصائص الاجتماعية والديموجرافية والاقتصادية للسكان، وحساب متوسط الإنفاق الاستهلاكى للفرد والأسرة، ودراسة العوامل المؤثرة عليه.

مفاجأة في قضية "فتاة العياط": القتيل تعاطى حشيش وترامادول قبل الجريمة

ظهرت مفاجأة في واقعة فتاة العياط المتهمة بقتل سائق، حيث قال مصدر مطلع على التحقيقات بالطب الشرعي، لـ"الوطن"، إن تحليل المخدرات الخاص بالمتوفي "الأمير مهند" (21 عاما) سائق، والذي قتل على يد فتاة بمنطقة العياط، أثناء محاولته اغتصابها، أكدت التحاليل إيجابية العينة. وذلك بعد أخذ عينة منه أثناء التشريح بناء على قرار النيابة العامة لبيان مدى تعاطيه للمخدرات من عدمه، وتبين أن المتوفي متعاطي لمخدر الترامادول والحشيش في وقت معاصر للجريمة.

رفض دعوى إسقاط الجنسية عن ابنة محمد مرسي

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس، بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود محمد ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، والتي طالب فيها بالحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي العياط لتجنسها بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة، صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف حلمي أبوالخير، وفتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبوحسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد عبدالنبي.

هاني شاكر يكتسح انتخابات "الموسيقيين" بـ70%

اكتسح الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين الحالي والمرشح للمنصب، نتيجة انتخابات نقابة المهن الموسيقية في الدورة الجديدة 2019 - 2023، حيث حصد النسبة الأكبر من الأصوات تصل إلى 70%، وبذلك يصبح قريبا جدا من الفوز بالمنصب للمرة الثانية على التوالي، وجاء إجمالي الأصوات التي حصدها النقيب الحالي في لجان المحافظات التي تبلغ 18 لجنة، دون لجنة القاهرة، 982 صوتا مقابل 293 صوتا لـ "كامل"، فهناك عدد من اللجان لم يحصل فيها على صوت واحد، في لجنة "بنها" كانت الأصوات 29 لـ"شاكر"، مقابل صفر لمنافسه، وأصوات لجنة المنيا ذهبت إلى "شاكر" ليتكرر "صفر" مصطفى كامل للمرة الثانية، الذى لم يتفوق على النقيب سوى في لجنتي المنصورة، التي حصد فيها 90 صوتا، مقابل 75 صوتا لـ "شاكر"، وفي "شبين" التي تفوق فيها على "شاكر" بـ 6 أصوات، حاصلا على 25 صوتا.

أفشة في الطريق خلال ساعات.. التفاصيل الكاملة لتعاقد الأهلي مع محمود متولي

أعلن الأهلى رسمياً التعاقد مع محمود متولى، مدافع الإسماعيلى، ابتداء من الموسم الجديد، ولمدة خمس سنوات، ليواصل الأهلى محاولات دعم خط الدفاع الذى يعانى منذ رحيل أحمد حجازى إلى الدورى الإنجليزى قبل ثلاثة أعوام، رغم التعاقد مع أحمد علاء وأيمن أشرف وياسر إبراهيم بعدها، إلا أن لجنة التخطيط رأت ضرورة تدعيم المركز.