بعد ذكرها في مؤتمر الشباب.. 6 معلومات عن مدينة الروبيكي للجلود

تطرقت أولى فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلق مساء أمس بالعاصمة الإدارية، إلى الحديث عن مدينة "مدينة الروبيكي للجلود"، وذلك خلال تقرير تم عرضه عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، في مستهل جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية، التي شارك فيها عدد من شباب البرنامج الرئاسي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء الممثلين للحكومة المصرية.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، 6 معلومات عن المدينة..

- مدينة صناعية متكاملة متطورة متخصصة في دباغة الجلود وصناعتها بالروبيكي.

- تهدف إلى تشجيع انتقال المدابغ القائمة بمنطقة مجرى العيون إلى المدينة الجديدة لتطوير القطاع وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.

- تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 1629 فدانا، وفقا لموقع الهيئة العامة لتنفيذ المشورعات الصناعية والتعدينية.

- وافق مجلس الوزراء على إزالة بعض مصانع الغراء بمنطقة سور العيون بالقاهرة وتخصيص قطعة أرض بمدينة الروبيكي لبناء مصانع غراء بديلة.

- كان مجلس الوزراء قد قرر توجيه دعم اقتصادي لأصحاب مصانع الغراء هذه بمبلغ 450 جنيها للمتر المربع، ويأتي ذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير منطقة سور مجرى العيون بحي مصر القديمة، وفي إطار توطين صناعة دباغة الجلود ومشتقاتها بمدينة الروبيكي.

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب مساء أمس الثلاثاء، من العاصمة الإدارية الجديدة بحضور 1500 شاب، وبدأ بجلسة افتتاحية للرئيس عبدالفتاح السيسي في الخامسة مساءً، ثم أعقبها استراحة صغيرة، وثم بدأت فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، كما تتضمن الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي - التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة، ويحضره عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.