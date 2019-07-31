استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفد اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة عبدالله مبارك المهيري مدير عام الاتحاد، و ناصر بن قريع العامري المشرف العام على السباقات الخارجية، وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، لمناقشة سباقات الهجن في جمهورية مصر العربية، وتنظيم سباقات مستمرة في ميدان شرم الشيخ.

وتمت مناقشة المساهمة في الترويج السياحي الذي تشهده الواحة السياحية الكبيرة بمحافظة جنوب سيناء، ورحب المحافظ بالحضور وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الجانب الإماراتي وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأعلن المحافظ في ختام اللقاء عن تنظيم سباق دولي للهجن في أول اكتوبر 2019، في ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد.