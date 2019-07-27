ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بصحة جنوب سيناء 490 كيلو لحوم فاسدة خلال حملات شنتها على المنشآت الغذائية بكافة مدن المحافظة.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، إنه جارِ تكثيف المرور، وتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أيمن الشناوي مدير مراقبة الأغذية بالمديرية للتفتيش المستمر علي أماكن تداول الأغذية.

وأكد أن اللجنة قامت بالمرور على 104 منشآت وذلك للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات حرصا علي الصحة العامة وقامت اللجنة بضبط وإعدام 490 كيلو لحوم فاسدة وضبط وإعدام 26 لترًا من السوائل غير صالحة للاستهلاك اﻵدمي.

كما تم تحرير 21 محضرًا لنقص الاشترطات الخاصة بالنظافة العامة وكذا تحرير 58 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية تفيد خلو المشتغلين بالأغذية والمشروبات من الأمراض المعدية والتي تنتقل عن طريق الطعام، وتم سحب عينات من المواد الغذائية المختلفة وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات الصحية .

وأكد أن المديرية ماضية ومستمرة في شن حملاتها الوقائية والدورية علي اﻷسواق بكافة مدن المحافظة لضمان سلامة الغذاء مع إتخاذ كافة اﻹجراءات القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بالصحة العامة للمواطنين.