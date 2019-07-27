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المجد ينادي شباب اليد في بطولة العالم

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فيديو.. دبور يقضي على عنكبوت عملاق أكل للطيور

فيديو.. دبور يقضي على عنكبوت عملاق أكل للطيور

إصابة 14 عاملا إثر انقلاب سيارة على طريق "أحمد رامي- البستان" بالبحيرة

إصابة 14 عاملا إثر انقلاب سيارة على طريق "أحمد رامي- البستان" بالبحيرة

بالصور.. مراسم تجليس الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر

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