أعلنت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، أن إطلاق كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ لا يسهم في الجهود المبذولة لتخفيف التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، ودعت بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية، إلى الكف عن مثل هذه الأعمال، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأضاف الجيش الكوري الجنوبي، أن صاروخي الشطر الكوري الشمالي الباليستيين قطعا مسافة تقدر بـ250 كيلو متر، بعد إطلاقهما على التوالي من منطقة ووسان على الساحل الشرقي للبلاد، مشيرا إلى أن الاستخبارات الأمريكية والكورية الجنوبية تجري تحليلا دقيقا للتجربة الصاروخية.