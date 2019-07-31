يشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، تخريج الدفعة الأولى من طلبة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة "APLP"، والذي يأتي استجابة لإحدى توصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم الذي نظمته مصر في شرم الشيخ نوفمبر 2018.

وضمت الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي 100 شاب من 29 دولة أفريقية، واستمرت مدة الدراسة على مدار 5 أسابيع في مجالات متنوعة، فيما تتراوح أعمار المتدربين بين 20 و30 سنة، ومن المقرر أن يشمل البرنامج 10 دفعات متتالية، على أن تضم كل دفعة 100 متدرب.

وحضر أعضاء الدفعة الأولى إلي القاعة الرئيسية للمؤتمر، يتحملون شهادات تخرجهم، تمهيداً لتكريمهم من جانب الرئيس السيسي بعد قليل، بثاني أيام فعاليات مؤتمر الشباب، وفي حضور عدد من سفراء الدول الأفريقية.

ويهدف البرنامج الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى تجميع الشباب من جميع البلدان الأفريقية في برنامج تدريبي واحد، على اختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة هدفها "التنمية والسلام"، وتنوعت مجالات الدراسة في البرنامج بين تخصصات علمية مختلفة.