ضبط شخص سرق أجهزة كهربائية ومشغولات ذهبية في بولاق الدكرور

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته أجهزة كهربائية "تليفزيون، راديو، ريسيفر"، ومشغولات ذهبية "سلسلة، و 2 خاتم"، ومبلغ مالي قدره 6400 جنيه، وسلاح أبيض "سكين".

وباستجوابه عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل أحد المساكن بدائرة قسم شرطة النزهة، عن طريق التسلق وكثر نافذة المطبخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.