أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، قرارا رقم 1032 بتاريخ 31 يوليو الجاري، بتكليف الدكتور عبد العزيز السيد عبد العزيز سليم بأعمال عميد كلية الإعلام بالجامعة لمدة عام.

وحصل الدكتور عبد العزيز على ماجستير بتقدير ممتاز عام 1996م وحصل على الدكتوراه عام 2002، ثم ترقى لدرجة أستاذ مساعد عام 2009 ثم استاذ الصحافة 2015.

الدكتور عبد العزيز شغل منصب رئيس قسم الاعلام بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي من عام 2009، وحتى عام 2014، و عميد ومؤسس كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا جامعة جنوب الوادي، كما انه عضو لجنة قطاع معاهد الاعلام واللغات بوزارة التعليم العالي، وعضو لجنة الخبراء بلجنة قطاع الدراسات الاعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، و رئيس لجان تقييم معاهد الاعلام واللغات بوزارة التعليم العالي، وله عدد كبير من المؤلفات العلمية أهمها التشريعات الإعلامية، نظريات الاتصال ومناهج البحث العلمي، كما اشرف واشترك في مناقشة ما يزيد عن 90 رسالة ماجستير ودكتوراه في كليات وأقسام الإعلام.

ووجه الدكتور منصور حسن الشكر للدكتور محمد زين عميد الكلية السابق على ما قدمه للكلية من إنجازات طوال مدة توليه العمادة.

كما أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرارا رقم 1030 بتاريخ 31 يوليو الجاري، بتجديد قيام الأستاذة الدكتورة ألفت عبدالرحمن دياب قنديل بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي بالجامعة لمدة عام.

الجدير بالذكر أن الدكتورة ألفت حاصلة على بكالوريوس العلاج الطبيعي من جامعة القاهرة عام 1983، ثم الماجيستير بتقدير عام جيد جداً عام 1990، ثم الدكتوراه في مجال الميكانيكا الحيوية من كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة عام 2005، وتدرجت فى المناصب الجامعية حتى وصلت إلى وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلاج الطبيعى جامعة بنى سويف، ثم أستاذاً بالكلية ثم وكيلاً للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث عام 2016.

وقد حصلت على العديد من الدورات التدريبية في مجالات مهارات النشر الدولي وأخلاقيات البحث العلمي والإرشاد الأكاديمي والتعلم الفعال بالإضافة إلى الأنشطة البحثية التي قامت بها في إطار التعاون الدولي من خلال مشاركتها في المؤتمرات الدولية ونشر العديد من الأبحاث في المجلات المحلية والدولية.