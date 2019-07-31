وفاة خفير أثناء مشاركته في تمثيل جريمة مقتل عروسة في الدقهلية

توفي خفير نظامي بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وذلك خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين المعاينة التصويرية للنيابة العامة، وتمثيل السائق المتهم بقتل عروسته بعد 4 أشهر من الزواج للجريمة بقرية "السبخاوية" التابعة لمركز شرطة الستاموني.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من العقيد أحمد الحسيني، مأمور مركز شرطة الستاموني، بوفاة "عاطف فوزي أحمد الشحات، 41 سنة، ومقيم الستاموني"، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين تمثيل المتهم بقتل عروسته للجريمة.

جرى نقل المتوفى بمستشفى بلقاس المركزي، وأفاد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف عضلة القلب وحدوث الوفاة، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

يذكر أن المتهم بقتل عروسته اعترف بكتم أنفاسها بمخدة وادعى أن الوفاة طبيعية ثم اعترف للنيابة العامة بتفاصيل الواقعة، والتي قررت حبسه.