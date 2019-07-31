قال مصدر قضائي بمحافظة القليوبية، إن سائق سيارة الشرطة الذي توفى أثناء مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين المعاينة التصويرية للنيابة العامة، وتمثيل المتهم بقتل عروسته بعد 4 أشهر من الزواج للجريمة بقرية "السبخاوية" التابعة لمركز شرطة الستاموني، لم يكن له أي علاقة بالمعاينة سوى أنه يقود سيارة الشرطة، وتوفى خلال المأمورية أثناء تواجده في الشارع مع قوة التأمين، وحدث له هبوط حاد في الدورة الدموية توفى على إثرها، وأن الوفاة قضاء وقدر.

وأضاف المصدر، أن المعاينة تمت وفقا لما كان مقرر لها، ولم يشارك المتوفى فيها، نافيا أن يكون تعرض لأي إيذاء أو تعدي من أحد، وأن الوفاة كانت "قضاء وقدر".

وكان خفير نظامي بمحافظة الدقهلية، توفى إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، اليوم، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين المعاينة التصويرية للنيابة العامة، وتمثيل السائق المتهم بقتل عروسته بعد 4 أشهر من الزواج للجريمة بقرية "السبخاوية" التابعة لمركز شرطة الستاموني.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من العقيد أحمد الحسيني، مأمور مركز شرطة الستاموني، بوفاة "عاطف فوزي أحمد الشحات، 41 سنة، ومقيم الستاموني"، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين تمثيل المتهم بقتل عروسته للجريمة.

جرى نقل المتوفى بمستشفى بلقاس المركزي، وأفاد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف عضلة القلب وحدوث الوفاة، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.