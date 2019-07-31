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السيسي يصدر قرارا بإنشاء هيئة تنمية الصعيد

السيسي يصدر قرارا بإنشاء هيئة تنمية الصعيد

عاطل يعتدي على طفلته جنسيا في بلقاس.. والجيران شاهدوا الوقعة

عاطل يعتدي على طفلته جنسيا في بلقاس.. والجيران شاهدوا الوقعة

بعد فضح نية ترامب في الاعتراف بـ«كيان فلسطيني».. ما موقف «رام الله»؟

بعد فضح نية ترامب في الاعتراف بـ«كيان فلسطيني».. ما موقف «رام الله»؟

"العدل": لا توثيق للتصرفات في أراضي الدولة قبل تصديق رئيس الجمهورية

"العدل": لا توثيق للتصرفات في أراضي الدولة قبل تصديق رئيس الجمهورية

قبل انطلاقه في أكتوبر.. عبدالعاطي يترأس اجتماع "تنظيمية أسبوع المياه"

قبل انطلاقه في أكتوبر.. عبدالعاطي يترأس اجتماع "تنظيمية أسبوع المياه"

مصدر: وفاة خفير أثناء معاينة "جريمة" قضاء وقدر

مصدر: وفاة خفير أثناء معاينة "جريمة" قضاء وقدر

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مخرج فيلم حياة كريمة لـ"الوطن": أبطالنا من الواقع.. وفرحتهم أثرت فيّ

أم دهب تروي لـ"الوطن" كواليس "بطلة كل يوم": 4 سنين بدور على الصفر

أم دهب تروي لـ"الوطن" كواليس "بطلة كل يوم": 4 سنين بدور على الصفر

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