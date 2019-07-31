قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستشكال المقدم من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، للمطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي، وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الاختصاص.

اختصم الإشكال الذى حمل رقم 1292 لسنة 65 قضائية، كل من وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطالبت الدعوى ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي، والصادر بها أحكام من المحكمة الإدارية العليا.