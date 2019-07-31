«قعدت 4 سنين أدور على الصفر علشان أبدأ».. و«لما يظهر لك هدف تعافر علشان توصله».. جملتان جاءتا على لسان منال مصطفى، إحدى المشاركات بفيلم «أبطال كل يوم»، الذى عُرض فى افتتاح المؤتمر الوطنى السابع للشباب اليوم، لتُعبر من خلالهما عن قصة كفاح قضت خلالها عشرين عاماً بين العمل اليومى المتواصل بين الحادية عشرة صباحاً والرابعة فجراً، محاولة الوصول إلى ما وصفته بـ«الحياة ليها طعم».

على غير العادة، فإن «منال» تُرجع السبب فى وجودها ضمن أبطال مؤتمر الشباب إلى تركيز الكثير من وسائل الإعلام على تحدّيها وتناول قصتها، فقد تواصل معها القائمون على المؤتمر لتصوير الجزء الخاص بها يوم الخميس الماضى، وروت لـ«الوطن»: «التصوير تم بين بيتى والمحل وسوق باب اللوق.. وركز المخرج كريم الشناوى على إنى أكون بطبيعتى أكتر».

"الحياة ليها طعم" مع "منال": الفيلم اتصور فى بيتى وعلى عربية الأكل

«العمل ليس عيباً» هو مبدأ «منال» فى حياتها، فبعد حصولها على بكالوريوس التجارة نزلت إلى الشارع لتشترى عدتها بين أنابيب غاز وأدوات طهى لتفتتح عربة طعام «أم دهب»، بحثاً عن مورد رزق يمكنها من الاعتماد على نفسها: «من أول ما وعيت على الدنيا لحد الجامعة وأمى محنية عليا.. كان عيب أوى تكمل وأنا باتفرج».. هكذا قررت «منال» السعى وراء حلمها بأن تصبح مقدّمة برامج اجتماعية، فبدأت تدخر ما تستطيع لتلتحق بدورة تدريبية فى التقديم التليفزيونى، ولا تزال تسعى نحو الحلم، لكن بعد استضافتها فى مؤتمر الشباب زاد أملها.