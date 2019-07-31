تضمّنت الجلسة الأولى لمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية نموذج محاكاة الدولة المصرية، وهو إتاحة الفرصة لمجموعة من الشباب بتمثيل الوزراء وأعضاء الحكومة، والنقاش مع الرئيس حول الموضوعات المهمة، التى كان من بينها «التحول الرقمى، والتسويق الحكومى»، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وانطلق المؤتمر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من كبار رجال الدولة، وبدأ بجلسة افتتاحية، شهد خلالها الرئيس، فيلماً تسجيلياً، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مصطفى جمال، الشاب البالغ من العمر 25 عاماً، ممثل رئيس الوزراء، بحكومة نموذج محاكاة الدولة المصرية، قال لـ«الوطن»، إنه فى قمة سعادته لحصوله على فرصة المشاركة بالمؤتمر والحديث مع الرئيس السيسى.

وأضاف «جمال» أن الدعوة وُجِّهت إليه كونه أحد أعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب فى دفعته الثالثة، وعن كيفية مشاركته فى نموذج المحاكاة، أوضح أنه عقب قبول الشاب فى المؤتمر تُعقد جلسات واختبارات فى نموذج المحاكاة، يتم خلال هذه الاختبارات والورش اختيار أعضاء نموذج المحاكاة.

الترشح لتمثيل رئيس الوزراء جاء بعد اختبارات وورش تدريبية

وأضاف أنه خلال هذه الورش كانت هناك دورات تدريبية ودراسات مكثّفة، وعدة اجتماعات مع عدد من الوزراء وممثلى الحكومة، للتعرّف على أكبر قدر ممكن من عمل هذه الجهات، ليكون أعضاء النموذج على قدر كبير من المعرفة، وفقاً لحديثه.