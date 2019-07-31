تضمنت الجلسة الأولى لمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية نموذج محاكاة الدولة المصرية، وهو إتاحة الفرصة لمجموعة من الشباب بتمثيل الوزراء وأعضاء الحكومة، والنقاش مع الرئيس حول الموضوعات المهمة، والتي كان من بينها "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.وانطلق المؤتمر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة، وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مصطفى جمال، الشاب البالغ من العمر 25 عاما، ممثل رئيس الوزراء، بحكومة نموذج محاكاة الدولة المصرية، قال لـ"الوطن"، إنه في قمة سعادته لحصوله على فرصة المشاركة في المؤتمر والحديث والنقاش مع الرئيس السيسي.

وأضاف جمال أنه وُجِّهت له الدعوة لكونه أحد أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب في دفعته الثالثة، موضحا أنه منذ ما يقرب من أسبوع، من إدارة البرنامج للمشاركة في المؤتمر.

"مصطفى": الترشح لتمثيل رئيس الوزراء جاء بعد اختبارات وورش تدريبية

وعن كيفية مشاركته في نموذج المحاكاة، أوضح أنه عقب قبول الشاب في مؤتمر الشباب تعقد جلسات واختبارات في نموذج المحاكاة، يتم خلال هذه الاختبارات والورش اختيار أعضاء نموذج المحاكاة.

وأضاف أنه خلال هذه الورش كانت هناك دورات تدريبية ودراسات مكثفة، وعدة اجتماعات مع عدد من الوزراء وممثلي الحكومة، للتعرف على أكبر قدر ممكن من عمل هذه الجهات ليكون أعضاء النموذج على قدر كبيرة من المعرفة، وفقا لحديثه.

مؤتمر الشباب دليل على تمكين الرئيس للشباب

وتابع مصطفى أن نموذج المحاكاة أتاح له فرصة دراسة ملفات الحكومة، ووجد أن رؤى الحكومة والشباب متقاربة إلى حد كبير، وأن الشباب أضاف عددا من الاقتراحات على رؤى الحكومة من بينها التسويق الإلكتروني والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال.

واختتم "مصطفى" حديثه أن مشاركة الشباب اليوم أمام الرئيس والحديث معه في العمليات الإدارية للدولة تُعد دليلا على اهتمام الرئيس السيسي بالشباب ورغبته في الحديث معهم وتمكينهم وإتاحة الفرصة لهم.