السيسي: وجود الشباب في انتخابات المحليات يقضي على الفوضى والفساد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه طبقًا لدستور 2014 كان من المفترض أن يخرج قانون المحليات إلى النور وتُجرى انتخابات المحليات في خلال 5 سنوات منذ 2014، "يعني كان المفروض نعمل ده خلال السنتين اللي فاتوا"، موضحًا أنه أكد للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أننا "اتأخرنا في القانون ده".

وأضاف السيسي، خلال جلسه "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر السابع للشباب الذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة ستتقدم بقانون للمحليات في الدورة القادمة وبالتالي سيخرج القانون للنور من مجلس النواب وسيتم تنظيم العمل في المحليات.

وتابع : "انتخابات المحليات بها 54 ألف شخص، عاوزين النسبة الكبيرة تبقى من الشباب والشابات أكتر من 25% اللي احنا كنا بنتكلم عنهم، عاوزين على الأقل 13 ألف شاب وشابة في المحليات القادمة، لو ده تم بشكل كفؤ، هتبقى دي أول خطوة في الإصلاح ومجابهة الفوضى والفساد بشكل أكثر قوة على الأرض".

وواصل :" أتمنى من الحكومة ورئيس البرلمان مناقشة قانون المحليات عشان لو احنا عملنا الانتخابات آخر العام يبقى احنا عملنا خطوة كبيرة".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي، لمناقشة عددا من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة، لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.