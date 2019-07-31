قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن وعي المصريين زاد بشكل كبير، ودائما نحتاج إلى العمل بشكل أكبر مع الرأي العام.

وأضاف السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع الذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة: "يعني مثلا موضوع المخلفات مهم وواخد من الحكومة ومننا جهد كبير جدا، وحجم الموارد اللي بناخدها في جمع المخلفات 800 مليون جنيه اللي هو بنجمعه من الناس".

وتابع: "أما جينا نشتغل في الموضوع دا ولو كنت بتكلم عن القبح فالورقة المرمية في الأرض قبح، وتخيلوا حي واحد زي غرب القاهرة الرقم المطلوب ليه حوالي 380 مليون جنيه، لحي واحد وفيه أحياء تانية الرقم فيها أكتر من كدا، والقاهرة وحدها مطلوب ليها أكثر من 2.5 مليار".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.