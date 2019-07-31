أجرى الدكتور مصطفى البخشوان، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسكندرية، اليوم، زيارة تفقدية لمتابعة زراعات القطن والمزارعين بنطاق إدارة العامرية.

وأكد البخشوان، أنه جرى بدء زراعة المحاصيل الاستراتيجية الخاصة بموسم الصيف في الإسكندرية وعلى رأسها محاصيل القطن، حيث جرى زراعة 600 فدان قطن من إجمالي 2000 فدان مستهدف زراعتهم في المحافظة.

وأوضح أن مديرية الزراعة في الإسكندرية تكثف فعالياتها للمتابعة والمرور على زراعات القطن في إطار توجيه وإرشاد المزارعين بأهمية العمليات الزراعية من العزق وخربشة الأرض لإزالة الحشائش حتى لا ملجأ للحشرات وخاصة في مراحل النمو الأولى كـ"المن والجاسيد والتربس والدودة القارضه العنكبوت".

رافق وكيل الزراعة بالإسكندرية، الدكتور حمدي عمارة المشرف العلمي لمحصول القطن، والمهندسة تريزة سعد مدير إدارة المكافحة، ولجنة مهندسي مديرية الزراعة، ومهندسي إدارة العامرية الزراعية.