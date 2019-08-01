"بيشجع اللعبة الحلوة".. تكريمات السيسي للرياضيين عرض مستمر

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتخب مصر للشباب لكرة اليد، بعد تحقيقه الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم، التي أقيمت في إسبانيا، وقال خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديدة: "ما كانش ممكن يفوتنا في اليوم ده أبدًا أننا نحتفل بيهم، هنحتفل أنهم موجودين معانا بالنجاح الكبير اللي اتحقق بيهم، بحصولهم على المركز الثالث في العالم لكرة اليد للشباب، إن شاء الله هنستقبلهم في الرئاسة، وهنحتفل بيهم ونكرمهم بما يليق بيهم برضو".

اهتمام الرئيس السيسي بالرياضة والرياضيين ظهر في عدة مواقف قبل تهنئته لمنتخب الشباب، ففي أكتوبر 2016، استقبل أبطال مصر الفائزين بميداليات في دورات الألعاب الأوليمبية والباراليمبية والعسكرية في مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، لتكريمهم ومنحهم أوسمة الجمهورية بحضور المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة والشباب السابق، وذلك بعد الحصول على 3 ميداليات برونزية في دورة الألعاب الأوليمبية و11 ميدالية: 3 ذهبيات، و5 فضيات، و3 برونزيات، في دورة الألعاب الباراليمبية في مدينة ريو دي جانيرو، البرازيلية.

وفي يوليو 2018، استقبل السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، البعثة الرياضية التي شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا، وكرّم الأبطال والبطلات أعضاء البعثة الذين أحرزوا ميداليات في مختلف الألعاب، بالإضافة إلى المدربين ورؤساء الاتحادات أصحاب الإنجازات.

وحققت البعثة المصرية 45 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 18 ذهبية، و11 فضية، و16 برونزية، ومنح الرئيس الأبطال الأوسمة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة لكل لاعب حسب الميدالية، والذين أكدوا أن تكريم الرئيس شرف كبير للأبطال ويعكس اهتمام الدولة بالألعاب الفردية.

وفي نوفمبر 2018، استقبل الرئيس كلاً من المنتخب الوطني الحاصل على بطولة العالم للفرق للإسكواش، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، ومنحهم وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

حضر مراسم التكريم، حينها، كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص ورئيس الاتحاد المصري للاسكواش.

كما يمتلك الرئيس عددًا من المواقف الداعمة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حيث استقبله أكثر من مرة، بدأت باستقبال بعثة المنتخب في مطار القاهرة عقب العودة من بطولة الأمم الأفريقية في الجابون والحصول على المركز الثاني في يناير 2017، ومرت باستقبال اللاعبين والجهاز الفني بقصر الاتحادية في أكتوبر 2017 عقب الوصول لكأس العالم، انتهاءً باستقبالهم في يونيو 2018 قبل السفر لخوض مباريات البطولة في روسيا، بالإضافة إلى زيارة معسكر المنتخب قبيل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر.