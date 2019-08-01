حل أعضاء مجلس الوزراء في نموذج محاكاة الدولة المصرية بالمؤتمر الوطنى السابع للشباب ضيوفا على الإعلامى أسامة كمال، في برنامجه "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وحاور كمال: هبة حساني وزيرة المالية، وعلياء عبد البديع وزيرة الاستثمار، وأمل صبرى وزيرة التخطيط، وخالد عبد الكريم وزير التجارة والصناعة، وهشام عبد الجواد وزير البترول، ومصطفى جمال رئيس الوزراء بنموذج المحاكاة.

وخلال الحوار عرض كل وزير في نموذج محاكاة الدولة المصرية، مهامه ورؤيته حول عمل الوزارة الخاصة به.

وقال مصطفى جمال، رئيس الوزراء في نموذج المحاكاة، خلال حواره، إن نموذج محاكاة الدولة المصرية يعطي فرصة للشباب لمحاكاة الواقع من خلال تقديم الاقتراحات من منطلق الواقع الفعلي، ويستهدف وضع الشباب فى موقع متخذى القرار.

وذكر أن نموذج المحاكاة بالمؤتمر الوطنى السابع للشباب تتضمن مشاركة عدد من الشباب الباحثين كلجنة للخبراء، بالإضافة لممثلى تنسيقية شباب الأحزاب وشباب البرنامج الرئاسي الذين مثلوا حكومة المحاكاة بجانب أعضاء من الحكومة الحقيقة.

وأوضح رئيس حكومة المحاكاة أن كافة الأطراف كانت ممثلة بوجود لجنة تحكيم لتقييم تجربة الحوار التى حدثت بين الأطراف المختلفة، مضيفًا أن التطوير الحالى فى نموذج المحاكاة الأخير كان مطلوب وواضح كثيرًا.

كما طرحت أمل صبرى وزيرة التخطيط، رؤيتها عن وزارة التخطيط، مشيرة أن هدفهم كانتوضيح الأسباب التى دفعت الدولة للمشروعات القومية، وكيف وصلت بالمشروعات القومية منذ 2014 حتى اليوم.