علق الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، على فكرة إقامة مؤتمرات الشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الشباب تعود على طبيعة هذه المؤتمرات، لافتا أن المؤتمر السابع للشباب اختلف عن المؤتمرات السابقة نظرا لحالة الانبهار التي حدثت للبعض بعدما شاهد العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة.

وأوضح الفقي أن المؤتمر السابع للشباب كان فرصة ليرى المصريون ما يحدث في بلادهم والمستوى، الذي وصلت له العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن نماذج المحاكاة كانت تجري في أروقة الجامعة العربية منذ فترة.

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، أول أمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي انتهت فعالياته، أمس الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.