على بعد خطوات قليلة من شارع قدسي المتفرع من الخليج المصري، تتجه الأنظار يمينا، نحو الشارع المنحدر، يسيطر الصمت على المكان، ويوجد العديد من سكان المنطقة، الذي يحدقون بأعينهم نحو الركام المهدوم في حالة ذهول، بداخل شارع خليل إبراهيم بدير الملاك في منطقة حدائق القبة.. هنا حدثت الفاجعة.

في تمام الساعة الواحدة والنصف، صباح اليوم الخميس، انهار عقار سكني رقم 13 مكون من 4 طوابق، بشارع خليل إبراهيم، وانتقلت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية، إلى مكان الواقعة.

"الوطن" تواصلت مع بعض من شهود العيان الذين راقبوا الواقعة عن قرب، ليكشفوا عن تفاصيل ما حدث:

عم حسن: البيت وقع عشان واحد غيره يتبني.. حاجة تحزن

وسط زحام السكان المتواجدين أمام المنزل المهدوم، انخرط الحاج حسن مبروك في حكي ما شاهده أثناء انهيار العقار، قائلًا إن هناك منزل جديد يتم بناءه، ويتم التجهيز لأعمال الحفر الخاصة به منذ مدة، وما حدث كان سببه البدء في أعمال الحفر دون مراعاة البنية التحتية للمكان.. "حرام البيت يقع، والحفار هو السبب عشان خبط البيت وهو بيحفر.. حاجة تحزن والله".

أحد جيران العقار المنهار: حسيت إني بحلم.. وعيلة كاملة اتصابت

في ذات الوقت الذي انهار فيه العقار، كان أحمد جلال ابن حدائق القبة وأحد جيران العقار المنهار، عائدًا من عمله كعادته، ليجد التغير المفاجىء الذي ألمَّ بشارعه الذي يقطنه من أكثر من 26 عاما.. "حسيت كأني في حلم، الناس بتصرخ والبيت بيقع حتة حتة.. كلنا اتفزعنا، وحاولت أطلع ع السلم عشان أنقذ الناس بس لقيته هو كمان بيقع فخُفت بصراحة ونزلت تاني".

دقائق ووصلت سيارات الإسعاف إلى شارع خليل إبراهيم، وكان عددها من 6 إلى 7 سيارات بحسب قول "جلال": "في 6 مصابين، منهم عيلة كاملة، أم واتنين بنياتها وجت الإسعاف خدتهم ومشيت، وستر ربنا الأب مكانش موجود".

أحد جيران العقار المنهار: البيوت بتتهد واحد ورا التاني فوق دماغنا

بلهجة تملؤها الغضب، تحدث طارق محمود صاحب إحدى المحلات في محيط العقار المنهار، قائلًا: "البيوت بتتهد واحد ورا التاني فوق دماغنا.. المفروض الحي ينكس البيوت دي عشان محدش يموت".

"مش هنطلع منه لحد ما يقع على دماغنا".. نبوءة سكان العقار المنهار تحققت

ويروي ابن حدائق القبة تفاصيل أزمة حدثت بين سكان العقار والمالك الأصلي له، ويقول إن صاحب المنزل طلب من السكان مغادرته لكي يهدمه ويبنى بدلًا منه عقار على الطراز الحديث، ليستفيد منه بشكل أكبر من نظام الإيجار القديم، وهو ما رفضه السكان رفضًا قاطعًا، قائلين: "مش هنطلع منه لحد ما يقع على دماغنا"، على حد قوله.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ بحدائق القبة ، وتم إخلاء منزل مجاور، وتكثف الشرطة والإسعاف جهودها، في البحث عن أي ضحايا أسفل الأنقاض من عدمه.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من الأهالي، بانهيار منزل ووجود مصابين، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء وإسعاف إلى مكان البلاغ.