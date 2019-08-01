أصيب 5 اشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة طوخ من مستشفى بنها الجامعي، بوصول طرف أول "رضا ع. ا" (27 عاما) عامل مصاب، وشقيقه "علي ع. ا" (31 عاما) عامل في مقلة تسالي، مصاب، وطرف ثان "محمد م. ر" (40 عاما) مصاب، و"السيد م. ر" مصاب، و"سعيد م. ر" مصاب.

وانتقل مأمور مركز طوخ، وبالفحص تبيّن حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها كل طرف على الآخر بالضرب، وإحداث ما بهم من إصابات، واتهم الأول والخامس بالاعتداء عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته المشار إليها.

تمكن رئيس مباحث مركز طوخ من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وأرشد المتهم الخامس عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة في المنطقة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 17493 جنح مركز طوخ لسنة 2019.